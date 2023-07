Pai e madrasta são presos no Rio, acusados de espancar até a morte uma criança de 4 anos

22/07/2023 | 13:55



Um casal foi preso na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, acusado de matar por espancamento uma criança de quatro anos. A Polícia Militar foi acionada por uma médica, depois de o pai e a madrasta darem entrada na unidade com a criança desacordada e com sinais visíveis de maus-tratos.

Policiais do 40º Batalhão da Polícia Militar (BPM) encaminharam o casal à 35ª Delegacia de Polícia (Campo Grande), onde o caso está sendo investigado. Os dois foram autuados em flagrante pelo crime de maus tratos resultando em morte.

Segundo a polícia, o pai teria dito que a criança sofrera uma queda. O boletim médico, no entanto, revelou que a vítima apresentava manchas roxas pelo corpo e inchaço nas pernas.

Segundo a UPA, a criança deu entrada na unidade às 10h54 de sexta-feira, 21, com parada respiratória. Manobras de ressuscitação foram realizadas sem sucesso. O óbito foi constatado às 11h45 e o corpo encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).