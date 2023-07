Estados Unidos e Japão vencem com facilidade; Inglaterra sofre para ganhar

22/07/2023 | 13:36



A madrugada deste sábado reservou mais um dia de muitos gols na Copa do Mundo de 2023, mas também viu favoritas passarem sufoco. A Inglaterra venceu o Haiti pelo apertado placar de 1 a 0, com um pênalti cobrado duas vezes. Estados Unidos e Japão, por sua vez, não tiveram dificuldades contra Vietnã e Zâmbia, respectivamente, e superaram as rivais sem sustos, com direito a show de estreante, enquanto a Dinamarca triunfou sobre a China nos momentos finais.

A seleção dos Estados Unidos, atual bicampeã da Copa do Mundo, teve uma estreia tranquila e venceu o Vietnã por 3 a 0, com direito a show de novata: Sophia Smith, disputando a competição pela primeira vez, marcou dois gols. As veteranas Morgan, que perdeu um pênalti, e Rapinoe, principais nomes da equipe, tiveram atuações seguras.

Buscando seu segundo título do Mundial, a seleção do Japão também começou muito bem o campeonato. Com gols de Tanaka, Endo, Ueki e dois de Miyazawa, elas superaram a Zâmbia por 5 a 0, no que foi a maior goleada desta edição até o momento. A vitória fez com que assumissem a liderança do Grupo C, pois superaram a Espanha no saldo de gols.

Diferentemente das outras favoritas do dia, a Inglaterra teve dificuldades contra o Haiti e venceu pelo placar mínimo de 1 a 0, com gol em um pênalti cobrado duas vezes. Bem postadas em campo, as latino-americanas ainda levaram perigo nos contra-ataques, mas não conseguiram o empate.

Dinamarca e China encerraram o dia de competições com um jogo equilibrado, que teve seu placar definido nos últimos lances. Vangsgaard, que entrou aos 40 do segundo tempo, marcou o gol da vitória dinamarquesa aos 45, no momento em que as chinesas criavam mais oportunidades e se lançavam ao ataque.

O jogo também foi marcado por um protesto de torcedora que tentou invadir o campo. Ela portava cartazes contra o consumo de carne de cachorro e o Festival Yulin, evento de ingestão do animal que ocorre todo ano.