Morre o semifinalista do MasterChef Brasil Profissionais após acidente de carro

22/07/2023 | 13:10



Se você é fã de MasterChef, deve conhecer Wilson Cabral, semifinalista do MasterChef Brasil Profissionais. Apesar de ter ficado famoso nas redes sociais por conta de sua participação no reality show de culinária, o chef de cozinha morreu após um acidente de carro.

Desde o incidente que aconteceu em Sorocaba, interior de São Paulo, o profissional estava internado. Mas, através do Instagram de Wilson, Simone, esposa dele, fez o comunicado. Com uma foto do amado, ela escreveu:

É com pesar que venho aqui comunicar a morte do Wilson. Infelizmente, o tempo dele de encantar vocês com sua comida e prato maravilhosos acabou. Estou em choque, mas muito feliz por ter feito parte da vida dele durante esses 11 anos.

Em seguida, ela aproveitou para falar sobre as mensagens que está recebendo dos fãs e seguidores de Wilson Cabral, e agradecer o apoio:

Agora é confiar em Deus e acreditar que tudo que ele deixou servirá de orgulho para o filho que ele tanto amou. Muito obrigada por todas as mensagens de apoio.

Por fim, Simone revelou que o filho do casal não sabe que o pai morreu. Segundo ela, o pequeno precisava dormir e não soube o que aconteceu.

Pessoal, não consigo responder a todos. Primeiro, tenho que colocar meu filho para dormir, ele não imagina o que aconteceu hoje. Assim que puder, irei responder, prometo.