Após revelar vontade de ser pai, MC Daniel mostra bebê gerado por inteligência artificial e garante: Focado na família

22/07/2023 | 13:11



MC Daniel não faz questão de esconder que quer muito ser pai. Como você viu aqui no ESTRELANDO, recentemente, o funkeiro confessou que tem o sonho de ter uma filha após fazer amizade com uma garota no aeroporto. Na ocasião, o cantor até ganhou um comentário de Mel Maia, que levou a web à loucura.

Ao que parece, o desejo de Daniel ainda continua muito forte. Isso porque o artista usou as redes sociais para compartilhar uma sequência de fotos dos momentos de sua vida.

Entretanto, além de mostrar seu treino e sua alimentação, o funkeiro não conseguiu deixar a foto de um bebê gerado por inteligência artificial de fora. Na legenda, ele escreveu:

Focado em saúde, trabalho e família, me chama de Zé rico e milionário e nem tô falando de dinheiro.

Vale lembrar que Mel Maia e MC Daniel não fizeram nenhum pronunciamento desde que revelaram o fim do relacionamento. Porém, desde então, eles continuam aparecendo juntos e são flagrados interagindo nas redes.