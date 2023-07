Equipe de Marília Mendonça celebra aniversário de 28 anos de idade da cantora: É no presente que ela se faz presente

22/07/2023 | 12:11



Ela é inesquecível! Neste sábado, dia 22, Marília Mendonça completaria 28 anos de idade e a equipe da eterna rainha da sofrência prestou uma linda homenagem à cantora, que morreu em 5 de novembro de 2021.

Nas redes sociais eles postaram um vídeo com diversos momentos de Marília desde a infância, e escreveram uma emocionante homenagem no tempo presente:

Uma rainha que encanta o povo com seu jeito e sua voz, e que o texto não foi escrito no passado porque é no presente que ela se faz presente, escreveram em um trecho.

Já na legenda eles a parabenizaram:

Feliz aniversário rainha Marília Dias Mendonça.