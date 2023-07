Tâmara Contro revela detalhes das visitas de Projota aos filhos

22/07/2023 | 12:10



Depois de se separarem, diversas celebridades protagonizam brigas públicas envolvendo a guarda dos filhos, ou até mesmo as visitas que podem ser feitas. Entretanto, não é sempre que a Justiça se envolve nestes assuntos, já que alguns pais famosos preferem criar acordos fora dos holofotes.

Este é o caso de Tâmara Contro e Projota, que terminaram o casamento em março. Apesar de estarem separados, o ex-casal tem dois filhos, Marieva, de três anos de idade, e Otto, de três meses de vida.

Enquanto respondia algumas perguntas dos fãs através dos Stories, a ex-esposa do rapper decidiu compartilhar detalhes do acordo que ela firmou com o ex-BBB. Segundo Tamy, Projota está liberado para visitar Otto quando quiser. Já para ver Marieva, o cantor e a influenciadora fizeram um planejamento de semanas.

Para Otto, sempre foi livre. Quando quiser, é só vir. Com a Mariê, juntos, determinamos as semanas em que ela fica lá (mas não seguimos à risca).

Vale lembrar que o fim do relacionamento aconteceu enquanto Tamy Contro ainda estava grávida de Otto.