Juliano Cazarré fala sobre saúde da filha, Maria Guilhermina: - Começou a ganhar uma velocidade de recuperação muito grande

22/07/2023 | 11:11



Juliano Cazarré participou do programa É De Casa, na manhã deste sábado, dia 22, e falou sobre a saúde da sua filha, a caçula Maria Guilhermina, fruto do casamento com Leticia.

O ator, que está no elenco da nova novela Fuzuê, revelou que a bebê ganhou uma velocidade de recuperação muito boa:

- Ela está bem! Ela começou a ganhar uma velocidade de recuperação muito grande. A gente conseguiu chegar num bom time de enfermeiros, de fisioterapeutas, então ela faz muitos exercícios durante o dia. O fato de estar em casa, receber visita dos irmãos, ganhar um colinho [ajuda]?

Quando questionado sobre a fé e a força da família, ele disse:

- A fé nos ajudou muito a passar por tudo. A gente teve que ter força. Você olhava pra ela, e via que a pior parte está com ela. Eu não tenho direito de reclamar, falar que tô cansado, não tenho direito de desistir. Quem tava sofrendo mais era ela. Respira fundo, abaixa a cabeça e segue o jogo.

Vale pontuar que a bebê completou um ano de vida nos últimos dias.