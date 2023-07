Príncipe George completa dez anos de idade e aparece sorridente em foto oficial

22/07/2023 | 10:11



Ele cresceu! Neste sábado, dia 22, a família real está em festa com mais um ano de vida do príncipe George, filho de William e Kate Middleton, e segundo na linha de sucessão ao trono do Reino Unido.

Para celebrar a data tão especial, uma foto do aniversariante foi divulgada nas redes sociais da família. No clique, George apareceu nas escadas de Windsor, sorridente e usando uma camisa xadrez. A imagem foi feita pela fotógrafa Millie Pilkington.

Vale pontuar que George deve assumir o trono após os reinados do avô, o rei Charles III, e do pai, o príncipe William.