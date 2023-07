Relembre as maiores goleadas da história da Copa do Mundo Feminina

22/07/2023 | 09:58



Em uma estreia a altura de uma Copa do Mundo, a seleção feminina do Japão venceu a Zâmbia de 5 a 0 na primeira goleada da edição de 2023. O domínio do time asiático na madrugada deste sábado, 22, em Hamilton, na Nova Zelândia, as leva, temporariamente, para a liderança do grupo C.

Na próxima rodada, as japonesas jogam contra a Costa Rica em partida que ocorre na quarta-feira, 26, no Dunedin Stadium às 2h. Enquanto isso, as espanholas duelam contra a Zâmbia.

Apesar de surpreendente, as goleadas em copas femininas tem um histórico com grandes vitórias, protagonizado pelo time tetracampeão da competição: os Estados Unidos, que fez a maior goleada de todas as edições por 13 a 0 em 2019 contra a Tailândia, na França.

Também na estreia, as americanas tiveram o protagonismo de Alex Morgan,que realizou cinco dos 13 gols.

Veja só o ranking das maiores goleadas da Copa do Mundo Feminina:

1ª: Estados Unidos 13 x 0 Tailândia (Reims, França, 11 de junho de 2019)

2ª: Alemanha 11 x 0 Argentina (Xangai, China, 10 de setembro de 2007)

3ª: Alemanha 10 x 0 Costa do Marfim (Ottawa, Canadá, 7 de junho de 2015)

4ª: Suíça 10 x 1 Equador (Vancouver, Canadá, 12 de junho de 2015)

5ª: Suécia 8 x 0 Japão (Fochan, China, 19 de novembro de 1991) e Noruega 8 x 0 Nigéria (Karlstad, Suécia, 6 de junho de 1995)

6ª: Estados Unidos 7 x 0 Taipé Chinês (Foshan, China, 24 de novembro de 1991); Noruega 7 x 0 Canadá (Gävle, Suécia, 10 de junho, 1995) e China 7 x 0 Gana (Portland, EUA, 24 de junho de 1999)