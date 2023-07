Preta Gil desabafa após receber ataques por nova hospitalização

22/07/2023 | 09:11



Triste! Preta Gil foi atacada nas redes sociais após dar entrada no hospital nos últimos dias. A cantora enfrentou uma crise de estresse severa, foi medicada e recebeu alta, mas alguns internautas pegaram pesada com a filha de Gilberto Gil com comentários maldosos.

Nos stories do Instagram, a cantora mostrou algumas mensagens que recebeu, como: querendo se aparecer, não se conforma com o fim do casamento, se vitimizando o tempo todo ou Você não deve ter nem ideia de que é um tratamento de câncer ou é sem empatia mesmo.

Diante das mensagens, Preta fez um desabafo e lamentou o ocorrido:

Aqui vemos três tipos de pessoas diferentes: as boas e as ruins. A primeira tem um pensamento bem parecido com os dos abusadores, agressores, traidores... Mulheres, nós temos que nos libertar dessa doença.

Em seguida, ela pediu para que as mulheres ficassem unidas:

Não podemos cair nessa armadilha, o projeto do machismo é esse. Que a gente se odeie, que a gente se machuque umas às outras por causa de homem! Um perigo, eu sei do que estou falando. Se protejam.