22/07/2023 | 01:54



Autismo

‘União sanciona lei do cordão girassol, projeto baseado em ideia de São Bernardo’ (Política, ontem). E o tratamento com canabidiol? Por que nossos representantes, candidatos e Prefeitura não se mobilizam para trazer a Cannabis pelo SUS (Sistema Único de Saúde)? Muitas pessoas estão usando, mas se torna um tratamento caro demais.

Adriana Galloro

do Facebook

Próstata

Nosso Diário, sempre atento às informações, aborda a próstata, que é uma das estruturas internas do aparelho reprodutor dos homens. E que a partir dos 40 anos, os homens precisam procurar por atendimento médico e/ou especialista, para acompanhamento imprescindível, e isso sem nenhum medo, receio ou desespero. Pois clínicas, SUS, hospitais públicos e privados se encontram preparados para dar atendimento e assistência, principalmente, precoce para os mesmos. O que não pode acontecer é o pouco caso, o achismo e, principalmente, um certo preconceito e resistência, por parte de muitos homens que teimam e resistem em procurar por uma consulta de um profissional médico gabaritado. Nossos médicos, e a medicina, estão muito preparados, capacitados e avançados para lidarem com essa causa. Só depende de nossa busca.

Cecél Garcia

Santo André

Recapeamento

Peço, encarecidamente, que a Prefeitura de Santo André dê uma atenção especial às ruas da Vila Valparaíso. Não é de hoje que várias vias do bairro necessitam de melhorias no asfalto. Transitar pela Rua Rio Preto, pela Rua Atibaia, pela Rua Piracicaba e outras vias tem sido um desafio para desviar dos buracos. Uso esta nobre tribuna do público andreense, a Palavra do Leitor do nosso querido Diário, para que meu pedido seja visto.

Vivian Cordeiro Nobre

Santo André

Cracolândia

A rapidez com que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) desistiu de não mais remover os usuários de drogas da Cracolândia, para o bairro do Bom Retiro, é elogiável! E demonstração importante de sensatez para uma figura pública com cargo tão relevante. Mesmo porque esse crônico problema dos usuários de drogas, que emporcalham há anos uma região central outrora nobre de São Paulo, não seria resolvido mudando para o Bom Retiro. Seria trocar seis por meia-dúzia, e degradar mais um bairro da cidade, como vem ocorrendo, infelizmente, na atual Cracolândia.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

Governo Lula

A ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos (PCdoB), com medo de perder o cargo para o Centrão, sinaliza que se perder o cargo para alguém do PP ou Republicanos, pessoas que estavam na base de Bolsonaro, seria vista negativamente por eleitores e pela área acadêmica, uma vez que ela é fiel e compromissada. Ora, vejam só, somente um ingênuo acredita nessa narrativa. Qualquer pessoa que seja convidada por Lula para ter um cargo em seu governo, se torna fiel e compromissada com a governabilidade. A ministra talvez tenha se esquecido de que lado estava Alckmin. Portanto, uma coisa é certa, dinheiro e prestígio na mão, camisola no chão. Foi-se o tempo em que fidelidade valia alguma coisa.

Izabel Avallone

Capital

Seleção Feminina

‘Comércio da região ignora a realização da Copa Feminina’ (Economia, dia 20). O Brasil não é o País do futebol; o Brasil é o País do futebol masculino. O pouco interesse despertado pela participação brasileira na Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia é sinal de que as mulheres ainda têm um longo caminho a percorrer para buscar igualdade nos gramados.

Anselmo Brusquer

São Bernardo