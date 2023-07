Cachorrão pega o São José hoje de olho na ponta do Grupo C

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



22/07/2023 | 01:51



O EC São Bernardo entra em campo logo mais às 11 horas, no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, para enfrentar a equipe do São José, em partida válida pela quarta rodada da Copa Paulista. Com seis pontos em três jogos, o Cachorrão ocupa a terceira posição no Grupo C.

Após mais de uma semana de preparação, o técnico Renato Peixe deve repetir a mesma formação que perdeu na semana passada para a Portuguesa, com duas linhas de quatro e dois atacantes de referência.

Buscando ter apoio maior dos seus torcedores, a diretoria do São Bernardo optou em deixar a entrada gratuita para a partida de logo mais.