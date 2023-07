Pugilista andreense enfrenta chileno hoje à noite

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



22/07/2023 | 01:40



O pugilista andreense Rubens “Manchinha” Santos enfrenta hoje o chileno Claudio Laviñanza, às 20h, no Club Cassasp (Rua Tenente Rocha, 387), na Zona Norte de São Paulo. A luta é pela categoria Peso Galo. A entrada custa R$ 40.

O pugilista da região apresenta um cartel profissional de 11 vitórias, sendo oito por nocaute (KO), e uma derrota. O atleta diz estar confiante em um bom combate. “Vou fazer uma ótima luta e ganharei bem esse combate. Meu adversário é canhoto, gosta da ‘trocação’ e vem para frente o tempo todo, mas vamos fazer uma ótima estratégia para anular o jogo dele e sair com uma ótima vitória”, comentou Manchinha, que é atleta do time The Oliveira Brothers (TOB).

O técnico João Oliveira vê nesse combate uma grande oportunidade para o Rubens “Manchinha” evoluir. “Esse é o tipo de luta que estamos buscando há algum tempo. O pugilista adversário é canhoto, tem uma distância e volume de golpe bom, além de um bom condicionamento físico. Mas, estamos ficando prontos, ajustando todo o plano tático para realizar um ótimo combate e dar um grande passo na carreira do Manchinha”, observa. O chileno Claudio Laviñanza detém um cartel de cinco vitórias, sendo uma por nocaute (KO), e duas derrotas.

O card desta sábado contará com mais dois atletas da equipe The Oliveira Brothers (TOB) em ação: o estreante super-médio Ricardo Cândido Oliveira, que conquistou a medalha de bronze no último Campeonato Mundial Juvenil, vai enfrentar Saimon Machado, que venceu dois combates e perdeu seis em sua carreira.

Já Pedro “Diamante Negro” Conceição é mais um jovem talento que subirá ao ringue. Invicto em duas lutas, vai enfrentar o também invicto Ítalo Nunes.