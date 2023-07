Charge - 22 de julho de 2023

Seri



22/07/2023 | 01:03



O Hospital e Maternidade São Luiz São Caetano passa a realizar, a partir desta segunda-feira (24), cirurgias robóticas. O procedimento é inédito no município. Com o Robô Da Vinci SI, a unidade, que pertence à Rede D’or, realizará cirurgias de diferentes complexidades, nas especialidades de Ginecologia, Urologia, Cirurgia Geral, entre outras.

A Cirurgia Robótica é um procedimento minimamente invasivo, na qual o cirurgião comanda braços robóticos que, por meio de pequenas incisões, insere instrumentos e uma câmera no corpo do paciente. O equipamento proporciona mais precisão e controle dos instrumentos em relação à técnica padrão, que conta ainda com uma visão 3D de alta definição da área cirúrgica.