São Caetano passa a fazer cirurgia robótica

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



22/07/2023 | 00:56



O Hospital e Maternidade São Luiz São Caetano passa a realizar, a partir desta segunda-feira (24), cirurgias robóticas. O procedimento é inédito no município. Com o Robô Da Vinci SI, a unidade, que pertence à Rede D’or, realizará cirurgias de diferentes complexidades, nas especialidades de Ginecologia, Urologia, Cirurgia Geral, entre outras.

A Cirurgia Robótica é um procedimento minimamente invasivo, na qual o cirurgião comanda braços robóticos que, por meio de pequenas incisões, insere instrumentos e uma câmera no corpo do paciente. O equipamento proporciona mais precisão e controle dos instrumentos em relação à técnica padrão, que conta ainda com uma visão 3D de alta definição da área cirúrgica.

Entre os principais benefícios da cirurgia robótica estão redução das dores e complicações no pós-operatório, menor sangramento, recuperação mais rápida e menor tempo de internação.

O primeiro procedimento do São Luiz São Caetano será realizado em um paciente do sexo masculino, de 60 anos, com câncer de próstata. “A amplificação da imagem e o movimento mais preciso das pinças, associados à visão de alta qualidade fornecida pelo sistema robótico serão fundamentais para a cura do câncer com ótima preservação das funções urinária e sexual”, enfatiza Dr. Marcos Tobias Machado, urologista do São Luiz São Caetano.

CERTIFICAÇÃO

No ano passado, a unidade conquistou a Joint Commission International (JCI), uma das principais certificações internacionais de qualidade, prova da boa técnica e cuidado humanizado oferecida pela rede. “A oferta da cirurgia robótica para os nossos pacientes é mais um investimento importante do São Luiz para levar um atendimento seguro e de qualidade, com que o há de mais moderno na medicina para os cidadãos do ABC”, destaca Michele Batista, diretora Geralda Rede D’or.

O Robô Da Vinci SI do São Luiz São Caetano foi instalado em uma sala inteligente de 59 m², totalmente adaptada com a infraestrutura necessária para robótica. “Além do equipamento em si, temos o console que comanda o robô e uma lavadora específica para limpeza e desinfecção das pinças”, explica Murilo Porto, supervisor de engenharia clínica.

A unidade também realizou o treinamento e capacitação das equipes técnicas, assistenciais e médicas. “Os cirurgiões precisam ter a capacitação e a certificação para fazer a cirurgia por meio do robô”, conclui.