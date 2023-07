Planejamento ambiental

Da Redação



Santo André planeja dar um salto de qualidade na limpeza urbana e na coleta de lixo. O Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André deu o pontapé inicial ao processo de parceria público-privada destinado a contratar empresa ou consórcio que vai ficar responsável pela execução dos procedimentos pelos próximos 30 anos – período prorrogável por até mais cinco. Para que toda a sociedade civil organizada participe do projeto, o Semasa disponibilizou um canal para pessoas físicas e jurídicas mandarem contribuições para o aprimoramento da PPP. A ideia da administração é adequar a gestão dos resíduos sólidos do município às atuais exigências ambientais, muito mais rigorosas.

O manejo do lixo é um dos maiores e mais complexos desafios dos tempos modernos. Daí a necessidade de se cercar de todos os cuidados e as cautelas no momento de alterar o modelo dos serviços, que é o que Santo André faz. É preciso discutir com especialistas as técnicas mais eficazes que existem no mercado para tornar a cidade mais sustentável e menos agressiva ao meio ambiente. Ainda mais porque envolve a administração do aterro sanitário, ativo bastante problemático. Reduzir o volume de resíduos a serem destinados para o local é um dos principais obstáculos a serem superados pelo vencedor do processo licitatório.

São boas as propostas iniciais contempladas pela PPP – o que não significa dizer que não possam ser aprimoradas. Chamam a atenção, de maneira positiva, as dez estações de coleta, a central de triagem de resíduos recicláveis, a unidade de beneficiamento de resíduos sólidos da construção e demolição, a unidade de tratamento mecânico-biológico, a usina de tratamento de resíduos orgânicos, a unidade de tratamento de resíduos de serviços de saúde e o sistema de reaproveitamento dos gases gerados no aterro.

Todos os investimentos foram pautados seguindo diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos. A administração andreense alega que construiu o projeto-base norteando-se em quatro eixos de desenvolvimento: humano; urbano e ambiental; econômico; e de gestão e inovação. À primeira vista, com a proposta o município parece ter avancado muitos degraus rumo aos tão almejados ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável).

Caberá ao Semasa zelar pela boa condução do processo licitatório e, na sequência, pela fiscalização da execução do projeto vencedor. Da boa gestão dos resíduos sólidos é que se consolidará uma Santo André mais bem preparada para enfrentar o futuro.