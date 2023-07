Messi entra no 2º tempo e como capitão dá a vitória para o Inter Miami com lindo gol de falta

21/07/2023 | 23:38



Nem o roteirista mais criativo do mundo escreveria uma estreia melhor. Foram incontáveis as vezes em que a imagem do jogo saiu do campo e foi para o banco de reservas. No jogo entre Inter Miami e Cruz Azul, pela primeira rodada da Leagues Cup, Messi era o centro das atenções, sendo mais importante do que a partida em si. O começo da trajetória do astro argentino foi entre os reservas, mas o argentino entrou no segundo tempo, assumiu a faixa de capitão e resolveu a partida com uma pintura de falta.

Do banco, Messi alternou conversas com os companheiros, comentários sobre o jogo e risadas. No início, o astro argentino não escondia a tensão. O Inter Miami errava muito e o Cruz Azul pressionava. Aos poucos o relaxamento veio e o camisa 10 da equipe passou a brincar com todos que estavam perto e comemorou o gol de Taylor, que abriu o placar aos 44 minutos.

Na volta para o segundo tempo, Messi foi com os reservas para o aquecimento e fez a torcida explodir em festa logo aos cinco minutos. Apesar de ter comentado que o argentino tinha preparo físico para cerca de 30 minutos, Tata Martino chamou o astro e o primeiro momento em campo vestindo a camisa do Inter Miami aconteceu aos oito minutos.

Em campo, o primeiro 'feito' do argentino vestindo a camisa rosa do Inter Miami foi assumir a faixa de capitão. No jogo, o camisa 10 e Busquets, que entrou no mesmo momento que Messi, passaram a controlar o ritmo e levaram a torcida ao delírio a cada toque na bola.

JOGO COM O CRAQUE

Com o placar em 1 a 0 para o Inter Miami, Messi foi para a partida e, diferente do que se esperava, o Cruz Azul cresceu. Com a bola, os mexicanos buscaram o ataque e empataram a partida com Antuna, aos 20 minutos, contando com uma ajuda do goleiro Callender.

O empate por 1 a 1 fez a torcida acordar nas arquibancadas. Com Busquets comandando o meio de campo e Messi aparecendo no ataque, o Inter Miami pressionou e chegou a marcar em uma oportunidade com passe de Messi para Martinez, mas o impedimento invalidou o lance.

Mas o melhor estava para o fim. Aos 47, Messi sofreu falta próximo da entrada da área. A torcida se levantou para o que poderia ser a última chance de um gol da vitória. Na cobrança, o camisa 10 do Inter Miami colocou com a mão no ângulo e fez seu primeiro gol atuando nos Estados Unidos.

ESTRELAS

Desde que foi anunciado pelo Inter Miami, Messi mudou o patamar do futebol nos Estados Unidos e nas cidades por onde passa. De acordo com o proprietário do Inter Miami, Jorge Mas, a procura pelos ingressos da equipe na temporada aumentou em dez vezes e fez com que as operações para o aumento da capacidade do estádio fossem aceleradas.

Apesar de ter começado no banco de reservas, a presença de Messi em Fort Lauderdale fez com que algumas estrelas do esporte fossem até a cidade. LeBron James, que é um dos maiores jogadores de todos os tempos do basquete, foi para a partida e conseguiu um abraço do argentino antes do jogo.

Além de Lebron, Serena Williams, uma das referências do tênis feminino mundial, e David Beckham, ex-jogador e um dos responsáveis por Messi estar no Inter Miami, também estiveram no estádio para ver a estreia do argentino.

O QUE É A LEAGUES CUP?

A Leagues Cup é um torneio que reúne equipes dos Estados Unidos, Canadá e México e será disputada entre 21 de julho e 19 de agosto. A edição contará com 47 equipes participantes. LAFC e Pachuca, campeões da MLS Cup e da Liga MX em 2022, entrarão automaticamente nas oitavas de final. Os demais times disputam a primeira fase divididos em grupos de três equipes e os dois primeiros de cada chave avançam para a fase eliminatória.