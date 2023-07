Espanha: conservadores confiam em líder regional longevo para vencer eleições no domingo

21/07/2023 | 20:56



Alberto Núñez Feijóo, o político conservador do Partido Popular (PP) pode estar prestes a se tornar o próximo primeiro-ministro da Espanha, segundo pesquisas. Um homem humilde, direto e até chato, como ele gosta de se descrever.

O candidato para a eleição geral de domingo é praticamente desconhecido fora da Espanha, mas tem sido o líder regional mais sólido do país até agora e nunca perdeu uma eleição. Feijóo foi um rolo compressor político nos 13 anos em que governou a região da Galícia, noroeste da Espanha, de 2009 a 2022, até renunciar e partir para Madrid com a missão de salvar o seu partido da maior crise de liderança da sua história.

Feijóo forjou sua imagem pública como um gerente sensato. Ele considera-se a antítese do atual primeiro-ministro socialista da Espanha, Pedro Sánchez, a quem Feijóo acusa de dizer ou fazer qualquer coisa para se manter no cargo. Mas seus críticos dizem que, sob seu verniz inofensivo, está um ativista implacável. O único lema de Feijóo desde que foi nomeado líder conservador da Espanha é "abolir o sanchismo", uma forma de se referir à forma de governar de Sánchez.

"Ao abolir ele quer dizer acabar com o estilo, não com a substância (do governo de Sánchez). Não devemos esperar uma reviravolta significativa se Feijóo se tornar primeiro-ministro. No máximo, vai dar um passo atrás em algumas das leis mais polêmicas de Sanchez, como a lei da memória histórica ou a lei dos direitos dos transgêneros para a livre determinação de gênero", disse Xosé Luis Barreiro, destacado ex-político e cientista político galego, autor de um compêndio de feitos e pensamentos do candidato do Partido Popular.

Feijóo tem um dilema desagradável pela frente se vencer a eleição - formar uma coalizão com o partido de extrema-direita Vox, se não obtiver a maioria absoluta, algo que as pesquisas quase descartam. Seria a primeira vez que a extrema-direita entraria no governo da Espanha desde o fim da ditadura de Franco. Feijóo já admitiu sutilmente que, se precisar, o fará, pois abençoou a entrada do Vox em vários governos regionais após as eleições municipais e regionais de maio passado.

Vox tem feito uma forte campanha para anular as leis de violência de gênero e reverter os poderes do governo regional, posições que podem colocá-lo em conflito com Feijóó, especialmente devido ao seu passado como falante do dialeto local da Galícia e do estado descentralizado da Espanha. Comparado com o candidato do Vox, Santiago Abascal, e até com a geração mais jovem do Partido Popular, Feijóo é um conservador retrógrado, mais interessado em equilibrar orçamentos do que em guerras culturais com a esquerda espanhola. Fonte Associated Press.