São Bernardo vende terreno à Fundação Salvador Arena

Artur Rodrigues

Do Diário do Grande ABC



22/07/2023 | 00:01



Depois de três meses e meio procurando interessados na compra do imóvel público que abrigava a Secretaria de Serviços Urbanos, no bairro Rudge Ramos, a Prefeitura de São Bernardo, sob o comando de Orlando Morando (PSDB), concluiu a alienação do terreno. Dividido em duas áreas – uma de 24.852,22 metros quadrados e outra de 13.319,13 metros quadrados –, o espaço foi vendido à Fundação Salvador Arena por R$ 102.462.500.

Única participante da licitação, a instituição ofereceu lance único e irá pagar seis parcelas de R$ 17.077.083,33 pelas duas áreas. A Fundação Salvador Arena é mantida pela Termomecânica, empresa do setor de cobres e ligas localizada na mesma avenida do terreno comprado.

Em nota enviada ao Diário, a instituição informou que “todos os investimentos e projetos realizados pela Fundação Salvador Arena visam a geração de renda para a perpetuidade e sustentabilidade de seus objetivos sociais, os quais beneficiam a comunidade a que se destinam”.

Este foi o segundo pregão realizado pela gestão Morando para vender o terreno. Em 31 de março, a tentativa do tucano em alienar o imóvel público fracassou ao não atrair interessados.

A Prefeitura foi procurada para explicar os motivos que levaram à venda do terreno, mas não respondeu até o fechamento desta edição. No projeto de lei apresentado à Câmara na última sessão do ano passado, o Paço usou a justificativa de que “a reorganização urbanística e o crescimento da cidade levaram a região onde está instalada a Secretaria de Serviços Urbanos ao patamar de área nobre. Este novo perfil urbanístico resulta que a manutenção da instalação do equipamento municipal não é a forma mais adequada de utilização do espaço”.

Na ocasião, o projeto foi aprovado por 23 votos a cinco, após Orlando Morando articular com os parlamentares de sua base, que inicialmente se rebelaram e se posicionaram contra a venda — o Executivo chegou a retirar o projeto da pauta da Câmara em outubro por conta da discordância da política ‘de trator’ do prefeito no Legislativo.

OUTRA VENDA

Essa foi a segunda venda de terreno público promovida pela gestão Morando só nos últimos quatro meses. Em março, duas semanas antes da licitação deserta para a venda do espaço da Secretaria de Serviços Urbanos, a Prefeitura de São Bernardo vendeu o imóvel que abriga a Secretaria de Educação, no bairro Nova Petrópolis, à Construtora Patriani, por R$ 81,7 milhões. O prédio, inclusive, recebia o nome do engenheiro Salvador Arena e abrigou a Pasta por 30 anos.