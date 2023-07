Política de São Bernardo em foco

Euclides Marchi

ex-superintendente da Craisa



22/07/2023 | 00:01



Graças ao trabalho da nossa imprensa regional, nós, leitores e moradores das sete cidades do Grande ABC, temos um espaço para expressarmos, com responsabilidade, nossas contribuições ao debate de ideias e nossas avaliações sobre as políticas administrativas e sociais relatadas com responsabilidade jornalística. As nossas observações têm cunho crítico-construtivo para que o bom gestor, com humildade e sabedoria, possa assimilá-las e resolvê-las, pois foi para isto que ele teve aval do povo da cidade.

Não devemos, neste sentido, avaliar discriminações políticas que envolvem familiares, como aventado recentemente. Se há quem foi eleita pela cidade pelo bom trabalho como primeira-dama e representante feminina, devemos muito respeito e rogamos para que consiga realizar sempre trabalhos essenciais para a sociedade paulista, que ela representa. Ou seja, que ela execute o seu trabalho parlamentar com responsabilidade e respeito que a sociedade merece.

São Bernardo, naturalmente, terá uma nova eleição, em outubro de 2024, e caberá ao povo, com a sabedoria de Deus, fortificar um candidato. De preferência, que seja filho da cidade, oriundo de família honrada e antiga da cidade, com experiência parlamentar comprovada por meio de trabalhos efetivos de cunho social. como vários que tenho conhecimento. Nesta sexta-feira, lendo a seção de Política do Diário, me deparo com mais um.

Trata-se de projeto de lei, relatado pelo deputado federal Alex Manente (Cidadania) e sancionado na terça-feira pelo governo federal, sobre o cordão girassol, que identifica os portadores de deficiências não visíveis, como os autistas. É um trabalho de relevância nacional, realizado em parceria com o vereador Julinho Fuzari (PSC), que teve a ideia original em São Bernardo.

Parabéns aos parlamentares Julinho Fuzari, vereador, e Alex Manente, deputado federal.

Euclides Marchi é ex-superintendente da Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André) no governo Aidan Ravin (2009-2012) e ex-professor da rede pública estadual – foi docente de Ciências e diretor da EE Padre Aristides Greve, na Vila Camilópolis.