Galvão Bueno celebra aniversário em barco com direito a bolo personalizado

21/07/2023 | 19:10



Dia de festa para Galvão Bueno. Nesta sexta-feira, dia 21, o locutor esportivo está comemorando 73 anos de idade e aproveitou a data para curtir em um barco com sua família em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

Com direito a bolo, balões e muita champanhe, Desirée Soares, esposa do apresentador, compartilhou em suas redes sociais uma gravação com detalhes da comemoração. Para assoprar as velas e fazer seu desejo de aniversário, Galvão ganhou um bolo personalizado.

Eu não sou velho, eu sou uma excelente safra. 1950, estava escrito no bolo.

E hoje é o aniversário do amor da minha vida!! Parabéns Galvão Bueno. Você realmente é muito especial. Merece toda felicidade do mundo. E sei que celebrar em Angra tem um sabor a mais para você. Sorria sempre. Te amamos muito!!, declarou Desirée em sua publicação.

O locutor recebeu diversas homenagens nas redes sociais celebrando sua data, incluindo de grandes nomes e parceiros de profissão como Luciano Huck e Casagrande.