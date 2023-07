Preta Gil dá entrada em hospital no Rio de Janeiro após mal-estar

21/07/2023 | 18:11



Em meio ao tratamento contra um câncer no intestino, Preta Gil precisou dar entrada em um hospital no Rio de Janeiro após não se sentir bem. As informações são do colunista Leo Dias.

No local, a cantora realizou alguns exames e foi diagnosticada com um pico de estresse. Os profissionais chegaram a preparar um quarto para a cantora, mas ela preferiu deixar a unidade de saúde após algumas horas.

Vale pontuar que a cantora estava com viagem marcada para o Maranhão e, segundo o colunista, assim que deixou o local seguiu para o estado para comemorar o aniversário da irmã, Marina Morena.

Recentemente, Preta falou sobre a nova fase do seu tratamento contra o câncer e afirmou que está focada em sua operação