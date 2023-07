Após vencer A Grande Conquista, Thiago Servo abre o jogo sobre futuro e relação com Gyselle

21/07/2023 | 18:10



Depois de muita emoção e desafios, A Grande Conquista chegou ao fim e consagrou Thiago Servo como vencedor da edição. E, como você viu, a vitória do cantor estava mais do que certeira, já que ele acumulou diversos fãs e seguidores nas redes sociais.

Logo que saiu do confinamento, Thiago conversou com a Record TV e deu alguns detalhes sobre o futuro. Ele planeja usar o dinheiro que ganhou, um milhão de reais, para comprar uma casa, já que, segundo ele, sempre viveu de aluguel e está cansado disso.

Outro motivo para a compra da casa é o nascimento de seu filho com uma de suas ex-namoradas. Thiago revelou que o bebê está previsto para nascer no início de agosto e, por conta disso, quer ter uma boa residência para acomodar o pequeno.

- Nossa, tem tanta conta para pagar que acho que quando puxar no papel, vou ver se sobra. Mas acho que vou dar entrada, ou comprar, se achar no valor, um apartamento, para o meu filho morar comigo, esse filho que está vindo, e para a minha mãe também. A gente vive morando de aluguel, pulando de galho em galho. Então, pretendo ou comprar de uma vez, ou pelo menos dar entrada em uma boa parte de um apartamento, ou casa.

Romance na área?

E é claro que o assunto Gyselle surgiu... O campeão e a quarta colocada criaram uma amizade repleta de flertes durante o programa e é claro que os internautas já começaram a apoiar o casal. Entretanto, Thiago não está focado em engatar um novo relacionamento por conta do filho. Segundo ele, a prioridade do momento é o pequeno, e não sua vida amorosa.

- Meu relacionamento com a Gyselle? Amizade, né?! Expliquei para ela, que tem uma ex-namorada minha grávida. Meu filho nasce agora, dia 8 de agosto. E eu queria conversar com ela primeiro. Por mais que a gente esteja separado, não queria tomar nenhuma atitude antes de falar com ela, dar a oportunidade de ver o que ela acha, o que é o melhor para o nosso filho, isso é o mais importante. Aí, depois, vou pensar na minha vida pessoal. Primeiro, vou pensar no meu filho e no que é melhor para ele. Mas, com certeza, a Gyselle é uma mulher linda, apaixonante, cheia de vida. E uma das coisas que acho mais sexy e interessante em uma mulher é o companheirismo e ela foi minha companheira durante todo o jogo, então.... A gente nunca sabe, né?

Eita, será que vai rolar alguma coisa entre eles?