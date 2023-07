Em luta contra demissões na Eletrobras, sindicatos aprovam greve de 72h a partir de 9/8

21/07/2023 | 17:24



Cerca de 600 manifestantes, entre trabalhadores da Eletrobras e familiares, dirigentes sindicais e movimentos populares, protestaram nesta sexta-feira, 21, por mais de quatro horas na porta da sede da Eletrobras, no Centro do Rio de Janeiro. Os trabalhadores acusam a direção da empresa, privatizada no ano passado, de perseguição política e coação para a assinatura do plano de demissões da companhia.

"Por diversos descumprimentos do Acordo Coletivo de Trabalho, os sindicatos acionaram judicialmente o Tribunal Superior do Trabalho (TST) e deflagraram greve de 72 horas nos dias 9, 10 e 11 de agosto", informou o Coletivo Nacional dos Eletricitários.

O Coletivo vem alertando há alguns dias sobre o processo administrativo de demissão por justa causa contra Ikaro Chaves, liderança nacional da luta contra a privatização e pela reestatização da Eletrobras. Segundo os eletricitários, o processo foi aberto por perseguição política. Chaves recebeu apoio de vários parlamentares, entre eles da presidente do PT e deputada federal, Gleisi Hoffmann (PT-PR), e do deputado federal Orlando Silva (PCdoB-BA).

"O clima na empresa está péssimo, hostil. A condução irresponsável dos processos de demissão e reestruturação colocam em risco o sistema elétrico brasileiro", disse em nota o Coletivo Nacional dos Eletricitários, informando que os sindicalistas protocolaram as denúncias no Ministério de Minas e Energia (MME) e na Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).