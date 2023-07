Bruna Marquezine brinca após passar por situação constrangedora em gravação: - O audiovisual humilha

21/07/2023 | 17:10



Bruna Marquezine compartilhou em seu Stories que é gente como a gente e também sofre no trabalho! A atriz está gravando a série Amor da Minha Vida ao lado de Sérgio Malheiros e contou que, na última segunda-feira, dia 17, havia se despedido do elenco e da produção achando que suas cenas teriam chegado ao fim.

Entretanto, Bruna não esperava que teria que voltar para o set e gravar mais cenas. A atriz contou que até chorou na despedida, mas três dias depois teve que aparecer novamente e se sentiu humilhada, disse ela brincando.

- Eu postei na segunda que era o meu último dia, depois de filmar das dez horas da noite às dez horas da manhã. Só que o audiovisual quando não mata, humilha, né? E aqui estou eu de novo. Eu me despedi da equipe, fiz discurso, chorei, postei e aí me fizeram voltar. Mas hoje é o último dia, mesmo, não tem mais como mudar, último dia para todo mundo, não vou nem ficar falando muito, porque... eles sempre dão um jeito, sempre falta alguma coisa, impressionante o audiovisual no Brasil. Inclusive, acho que vou entrar em greve aqui também, brincou Bruna.

Vale lembrar que a artista anunciou que irá aderir à greve dos atores de Hollywood que luta por causas como reajuste dos salários; regulamentação do uso de Inteligência artificial; revisão dos contratos com as plataformas de streamings.