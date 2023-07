Luxemburgo relaciona os titulares do Corinthians para visita ao Bahia no Brasileirão

21/07/2023 | 16:34



O Corinthians finalizou na manhã desta sexta-feira a preparação para a visita ao Bahia, neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Ciente que precisa pontuar para deixar a incômoda 15ª colocação, o técnico Vanderlei Luxemburgo relacionou seus principais jogadores para a partida. Róger Guedes cumpre suspensão e Moscardo se recupera de cirurgia de apendicite e são os desfalques.

O treinador relacionou 26 jogadores, mas evitou dar pistas da equipe que vai utilizar na Arena Fonte Nova. Ainda mais com jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil diante do arquirrival São Paulo, terça-feira, na Neo Química Arena.

É possível, contudo, que repita a formação com três defensores, com Bruno Méndez entrando na vaga de Moscardo, dando liberdade aos laterais e atuando apenas com Fausto Vera na contenção. Giuliano apareceria no meio para dar qualidade no passe com Renato Augusto e Matias Rojas se revezando no ataque ao lado de Yuri Alberto.

Com dois pontos na frente do Bahia, a ordem é somar pontos para não perder posição na tabela. E buscar a quinta vitória seguida seria o ideal após bater Atlético-MG, América-MG e no Universitário, duas vezes.

"Muito feliz pelas quatro vitórias seguidas. A gente sabe da reviravolta que tivemos no ano, após trocas de treinadores. Confiamos no professor (Luxemburgo) e conseguimos dar resultado em campo", celebra o zagueiro Murillo, confiante em mais um resultado bom, mesmo atuando em Salvador.

"Agora é continuar assim, o grupo vem trabalhando, evoluindo no geral", reconhece. "A gente se cobra bastante para estar na parte de cima da tabela (o que não é o caso no Brasileirão) e nas finais, o que está acontecendo (o time avançou às semifinais da Copa do Brasil e às oitavas na Sul-Americana), e é ir para Salvador, para um jogo que não será fácil, e colocar em campo o trabalho que estamos fazendo para continuar essa sequência de vitórias."

O provável Corinthians diante do Bahia pode ter Cássio; Bruno Méndez, Gil e Murillo; Fagner, Fausto Vera, Giuliano (Maycon), Renato Augusto, Matías Rojas e Fábio Santos; Yuri Alberto.