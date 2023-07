Câmera de vigilância flagra ação de quadrilha em Sto.André; veja vídeo

Da Redação



21/07/2023 | 15:19



O COI (Centro de Operações Integradas) de Santo André desmantelou, nesta sexta-feira (21), uma quadrilha que aplicava roubos e furtos a veículos. O grupo foi flagrado em ação pela câmera de vigilância da Rua Álvares de Azevedo, no centro da cidade.

No vídeo, é possível visualizar dois indivíduos encapuzados praticando o roubo de mercadorias no interior de um automóvel Fiorino. Um dos elementos possuía uma chave de fenda, usada para abrir o veículo. A polícia conseguiu interceptar os suspeitos.

O COI foi inaugurado em 2019 pela Prefeitura de Santo André, que interliga mais de 300 câmeras em um único espaço. O equipamento reúne, no terceiro andar do prédio do Executivo, uma moderna central com imagens geradas pela GCM (Guarda Civil Municipal), DET (Departamento de Engenharia de Tráfego), Defesa Civil, Polícia Militar, SATrans e Samu.

O investimento do Paço foi de R$ 4 milhões. O COI de Santo André conta com câmeras que possuem a tecnologia de reconhecimento facial.