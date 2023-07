Casamento de Sofia Vergara e Joe Manganiello teria acabado por conta da vontade do ator de ter filhos

21/07/2023 | 15:11



Desde que os internautas descobriram que o casamento de Sofia Vergara e Joe Manganiello chegou ao fim, diversas teorias e boatos sobre a razão do fim do relacionamento foram compartilhadas através das redes sociais. Entretanto, ao que parece, o tópico principal da separação teria sido a vontade do ator de ser pai.

Segundo o Page Six, uma das razões para o fim do casamento de cerca de sete anos foi o desejo de Joe de ter um filho. Apesar de estar aberta para ser mãe novamente, a atriz teria dado a entender, durante uma entrevista em 2016, que isso não iria acontecer naturalmente. Vale lembrar que, na época, ela tinha 43 anos de idade.

- Eu não me importaria com outro filho. Ele quer filhos. A ideia de fazer tudo de novo não me assusta. Mas, ei, não é como se fosse acontecer naturalmente, não é? E ela também falou sobre sua idade. Na época da minha mãe, 40 anos de idade era considerado velho, mas agora não acho mais.

Porém, a intérprete de Gloria em Modern Family continua sendo mãe apenas de Manolo, de 31 anos de idade. Ele é fruto de um antigo relacionamento da artista com Joe Gonzalez.

Vale lembrar que não foi só com Joe Manganiello que o assunto de ter filhos surgiu. Como você viu aqui no ESTRELANDO, o ex-namorado de Vergara, Nick Loeb teria o sonho de ser pai usando embriões congelados da atriz.