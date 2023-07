Bella Campos se pronuncia após rumores de estar evitando o elenco de Vai na Fé

21/07/2023 | 15:11



Como você acompanhou aqui no ESTRELANDO, o elenco de Vai na Fé vem sendo motivo de polêmica nos últimos dias. Segundo o jornal Extra, Bella Campos estaria evitando as confraternizações com os colegas da novela por conta do climão com José Loreto devido ao romance não assumido que os dois viveram na época em que gravaram Pantanal.

Entretanto, mesmo após a assessoria de imprensa da atriz ter negado os rumores, a própria Bella resolveu usar suas redes sociais para dar um ponto final aos boatos e deixar claro que o motivo de sua ausência nas comemorações não tem nada a ver com desentendimentos com o elenco.

- Oi gente, vamos falar sobre o assunto mais badalado das últimas 24 horas que é a Bella Campos não sai, a Bella Campos não vai a festas. Sim, gente, ultimamente eu não tenho saído muito, ultimamente eu não tenho ido a festas em geral, tanto dentro quanto fora do trabalho. Então isso não é porque eu tenho problema especificamente com ninguém. É só porque realmente eu estou passando por uma fase mais off da minha vida. Ah Bella, mas não é legal ser assim.... Gente, desculpa, mas eu estou respeitando esse meu momento.

A atriz aproveitou para desabafar dizendo que, após o fim da novela e da rotina puxada, ela espera conseguir voltar a ter uma vida social mais ativa.

- Acho que agora que eu estiver de férias, eu vou ter mais disposição. Eu vou estar mais ativa, inclusive nas redes sociais. Voltei a postar vídeos lá na rede vizinha, para quem ainda não viu, falando justamente sobre isso, sobre voltar à ativa. Vou estar mais ativa aqui, vou conseguir participar de mais entrevistas, quero muito ir em um podcast, talvez role em breve. Vocês vão ter a oportunidade de me conhecer melhor e é isso. Tudo tem o seu tempo, tudo na vida tem o seu tempo e respeitem o tempo de vocês, respeitem o tempo dos outros. Beijos, se cuidem, finalizou Bella.