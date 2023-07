Margot Robbie revela se sentir feliz ao receber elogios pelos pés: Realmente lisonjeada

21/07/2023 | 15:10



Que a cena de Margot Robbie como Barbie, tirando os sapatos de salto alto já se tornou icônica é verdade. Mas o que chamou a atenção da atriz é que seus pés são muito falados na internet. A australiana contou em entrevista ao CinemaBlend, ela revelou que nunca tinha se pesquisado e descobriu a curiosidade:

- Comecei a trabalhar e participei de algumas coisas, e nunca havia me pesquisado no Google antes. E eu escrevi: Margot Robbie, e antes de terminar de escrever Robbie, surgiram: pés de Margot Robbie. Havia tipo fotos ampliadas em meus pés e pessoas escrevendo sobre isso, alguém fez uma compilação de vídeo de imagens dos meus pés. Eu estava tipo: Oh uau! Isso chama a atenção, eu nunca percebi.

Margot falou sobre ter participado de alguns projetos em que seus pés apareceram em cenas importantes, como em Era Uma Vez em Hollywood... onde ela coloca as pernas em cima da poltrona do cinema. A estrela ainda revelou que gostou da história:

- Desde então, tive a sorte de estar em alguns filmes icônicos, mas houve algumas fotos dos meus pés que, eu acho, apenas encorajaram essa noção. Devo dizer que estou realmente lisonjeada que as pessoas estejam empolgadas com meus pés. Eu acho isso adorável. Não me sinto estranha com isso.

Pegadinhas

Em outra entrevista para promover o filme Barbie, Robbie contou uma história surpreendente de sua adolescência. A atriz de 33 anos de idade contou à BBC 2 que quando teve uma briga com uma nova babá e decidiu se vingar dela:

- Eu queria minha antiga babá de volta, Talia, que tinha uns dezesseis anos e eu a achava muito legal. E então nós contratamos uma senhora muito mais velha e eu simplesmente não estava feliz com isso. Ela me disse para ir tomar banho e eu não queria, e ela estava muito mal-humorada e pensei: Vou mostrar a você.

Margot continuou a história e falou que montou toda uma cena de cinema para enganar a babá, que depois de encontrar ela daquele jeito saiu correndo:

- E então eu peguei uma grande faca de cozinha e o ketchup e me esparramei nu sobre os ladrilhos, me cobri de ketchup e coloquei a faca de cozinha. Eu esperei por 45 minutos para ela me encontrar. Mas valeu a pena a espera.

Ryan Gosling também estava na entrevista e riu da história da amiga, brincando que ela tinha produzido a própria morte. A atriz queridinha do momento revelou que foi uma criança dramática e contou outra situação:

- Eu também já pratiquei como uma idiota na escada do cinema no shopping da minha cidade natal. As pessoas começaram a chamar uma ambulância, então acho que fui uma criança meio dramática.