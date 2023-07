Zeca Camargo estaria há um ano sem pagar conta de hospital

21/07/2023 | 15:10



Zeca Camargo se envolveu em um polêmica. O apresentador teria dado entrada no Hospital Israelita Albert Einstein e não quitou os valores dos procedimentos realizados, segundo informações do Em Off. A questão teria sido levada até para a Justiça.

De acordo com o site, o hospital afirma que Zeca fez alguns procedimentos clínicos de forma particular, sem convênio, mas na hora de sair não pagou a conta. A situação aconteceu em julho de 2022 e de acordo com um documento protocolado na Justiça, a instituição de saúde não quer passar por uma audiência de conciliação.

Atualmente, os valores já passaram dos sete mil reais. Como diz uma parte do processo ao qual o colunista Erlan Bastos teve acesso:

A Instituição empreendeu esforços extrajudiciais no sentido de obter a quitação do valor pendente de pagamento, no entanto, as mesmas restaram infrutíferas, visto que até o momento o Requerido [Zeca Camargo] não saldou a quantia remanescente de suas despesas hospitalares.