Santo André busca opiniões sobre projeto de concessão de serviços de limpeza e coleta

Raphael Rocha



21/07/2023 | 14:51



O Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André (Semasa) deu início à consulta pública, em formato eletrônico, para o projeto de Parceria Público-Privada (PPP) visando à concessão de serviços especializados em limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Pessoas físicas e jurídicas estão convidadas a enviar suas contribuições e dúvidas referentes ao edital e seus anexos até o dia 20 de agosto, por meio do site www.semasa.sp.gov.br.

A proposta de PPP será na modalidade de concessão administrativa, sendo avaliadas a melhor técnica e a menor contraprestação a ser paga pelo poder público. O contrato terá uma duração de 30 anos, com possibilidade de prorrogação por até cinco anos. Nesse modelo, os serviços continuarão sob titularidade do município, e o Semasa continuará exercendo a fiscalização do contrato, da prestação de serviços e dos investimentos a serem realizados pela empresa ou consórcio vencedor do processo licitatório.

As atividades de limpeza urbana englobam a varrição de vias e logradouros públicos, a limpeza e requalificação de áreas com descarte irregular de resíduos e de locais de difícil acesso, além da manutenção das papeleiras (lixeiras).

No tocante ao manejo de resíduos sólidos, os serviços incluem a coleta, transporte, tratamento, destinação e disposição final de resíduos domiciliares, de saúde e infectantes, bem como a gestão das Estações de Coleta e a operação do Aterro Sanitário Municipal.

Investimentos - A empresa vencedora do processo licitatório será responsável por realizar diversas melhorias na gestão de resíduos sólidos. O projeto de PPP abrange a construção de 10 Estações de Coleta, uma nova Central de Triagem de Resíduos Recicláveis, Unidade de Beneficiamento de Resíduos Sólidos da Construção e Demolição, Unidade de Tratamento Mecânico-Biológico, Usina de Tratamento de Resíduos Orgânicos, Unidade de Tratamento de Resíduos de Serviços de Saúde, Centro de Controle Operacional (para monitoramento dos ecopontos e dos serviços de coleta e varrição) e a implementação de um sistema de reaproveitamento dos gases gerados no aterro.

Além disso, a licitante vencedora deverá realizar obras de ampliação do Aterro Sanitário Municipal, instalar contêineres subterrâneos para coleta e armazenamento de resíduos, novas papeleiras, contêineres para recebimento de vidros nos ecopontos, uma Central de Atendimento ao Usuário e um espaço de educação ambiental para receber escolas e o público em geral. A empresa também terá a responsabilidade de realizar ações de comunicação para conscientizar a população sobre a importância da reciclagem, da redução da geração de materiais e do correto descarte de resíduos.

Os investimentos obrigatórios foram estabelecidos com base nas diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e também no projeto Santo André 500 anos, que define metas e ações estratégicas até 2053, ano em que o município completará cinco séculos de existência. O projeto se fundamenta em quatro eixos de desenvolvimento: humano, urbano e ambiental, econômico e de gestão e inovação.

Audiência pública - No dia 31 de julho (segunda-feira), o Semasa realizará uma audiência pública para apresentar o projeto de PPP para a concessão dos serviços especializados em limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. O evento ocorrerá às 18h, no Auditório Heleny Guariba, localizado na Praça IV Centenário, Centro. Os interessados em participar devem seguir o regulamento disponível na página da consulta pública, acessível pelo link https://l1nk.dev/ConsultaPublicaPPP.