Rafael Matos vai à final e buscará o bi em Bastad; Laura Pigossi tem queda dupla na Romênia

21/07/2023 | 14:17



Rafael Matos continua fazendo história e já está na final de duplas do Torneio de Bastad, a nível ATP 250, na Suécia. Ao lado do português Francisco Cabral, o brasileiro se garantiu com mais uma grande vitória nesta sexta-feira, desta vez diante dos cabeças de chave 3, os austríacos Alexander Erler e Lucas Miedler, em sets diretos: 6/2 e 6/3.

Na decisão de domingo, eles terão pela frente o equatoriano Gonzalo Escobar e o Casaque Aleksandr Nedovyesov, que passaram pelos cabeça de chave 4, os italianos Simone Bolelli e Andrea Vavassori, por 6/3 e 6/4.

Atual campeão do torneio ao lado do espanhol David Vega, Rafael Matos buscará o bicampeonato embalado após deixar pelo caminho, também, os principais favoritos em Bastad. Nas quartas de final, a dupla do brasileiro bateu o francês Fabrice Martin e o alemão Andreas Miles.

No torneio de simples foram definidas as semifinais com os quatro melhores do ranking da ATP se garantindo. Um dia após arrasar o brasileiro Thiago Monteiro, com vitória por 6/1 e 6/0, o alemão Alexander Zverev acabou eliminado pelo russo Andrey Rublev, cabeça de chave 2, que fez 6/2 e 6/3. O próximo rival será o argentino Francisco Cerundolo, 4º favorito, que eliminou o compatriota Federico Coria com duplo 6/3.

A outra semifinal terá o cabeça de chave 1, Casper Ruud, diante de Lorenzo Musetti, terceiro favorito. O norueguês bateu nas quartas de final o austríaco Sebastian Ofner, por 6/3 e 6/4, enquanto o italiano se garantiu com virada sobre o também austríaco Filip Misolic, parciais de 4/6, 6/1 e 6/2.

LAURA PIGOSSI AMARGA DUPLA ELMINAÇÃO

O dia de festa para Rafael Matos contrastou com eliminação dupla de Laura Pigossi no Torneio da Romênia, em Iasi. A brasileira entrou em quadra primeiro em simples, e acabou derrotada por Raluca Georgiana Serban, da Geórgia, por 7/6 (10/8) e 7/5, dando adeus ao sonho de ira às semifinais.

Nas duplas, também buscando vaga entre as quatro melhores, ao lado de Danka Kovinic, de Montenegro, a queda da brasileira veio no super tie-break, com 6/3, 5/7 e 10/6 para as eslovenas Veronika Erjavec e Dalila Jakupovic.