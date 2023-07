Pyong Lee deve mais de um milhão de reais para banco

21/07/2023 | 14:11



Eita! Parece que o ex-BBB e ilusionista Pyong Lee está enfrentando alguns problemas financeiros. As informações são do colunista Ancelmo Gois.

De acordo com o profissional, um banco entrou na justiça e deu início a três ações de cobrança, envolvendo faturas de cartões de crédito e empréstimos. O total cobrado é de quase um milhão e meio de reais. De empréstimo são dois contratos, um no valor de pouco mais de 600 mil reais e outro pouco mais de 500 mil reais.

A terceira ação é referente aos cartões de crédito de diferentes bandeiras no valor de pouco mais de 300 mil reais. Eita!

Em recente entrevista ao ESTRELANDO, Pyong falou sobre a criação do seu filho e a importância de introduzir a cultura sul coreana ao pequeno. Vale pontuar que o ex-BBB está solteiro desde o fim do casamento com Sammy.