Três meses após internação, Jamie Foxx publica foto: Temos grandes coisas chegando em breve

21/07/2023 | 14:10



Jamie Foxx causou grande preocupação nos fãs ao ser hospitalizado no dia 11 de abril após passar mal enquanto gravava o filme Black In Action. O diagnóstico do ator, que recebeu inúmeras mensagens de carinho de amigos e admiradores, não foi revelado pela família. Agora, ele tranquilizou o coração de todos ao publicar um novo registro.

Na última quinta-feira, dia 20, o artista compartilhou no Instagram um registro em que aparece sentado em no capô de um carro de corrida. Jamie posou todo sorridente enquanto vestia um estiloso terno preto. Ao legendar a publicação, ele escreveu:

Grato pela minha família BetMGM e algumas ótimas noites em Las Vegas. Temos GRANDES coisas chegando em breve.

No entanto, internautas usaram a sessão de comentários para fazer questionamentos sobre o motivo da misteriosa internação. Enquanto alguns ficaram felizes em ver a atualização nas redes sociais, outros escreveram:

Eu não entendo porque você ainda não falou com seus fãs? Você costumava falar conosco o tempo todo. Isso não faz nenhum tipo de sentido, escreveu uma pessoa.

Mano.... você quase morreu e voltou sem dizer uma palavra para nos avisar que apreciou nossas orações. Isso está parecendo Jamie de IA e não tem ninguém em casa, disparou outra.

Em contrapartida, outros seguidores pediram que a privacidade do ator seja respeitada e que todos esperem o momento em que ele decida se pronunciar oficialmente sobre seu estado de saúde.