Fundo Social de Solidariedade de Ribeirão Pires repassa cobertores de campanha de inverno

Coluna Social



23/07/2023 | 07:00



A fim de tornar o inverno mais aconchegante, a campanha Aquece Ribeirão Pires doou cobertores para as famílias em vulnerabilidade social atendidas pelo Serviço de Proteção Integral à Família dos Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município. As unidades Ouro Fino, Centro e Jardim Caçula receberam já receberam as peças de inverno.

Aos 64 anos, Wilson Fialho de Souza, morador de Ouro Fino há 40, disse que ''os cobertores vieram na hora certa''. "Vai esfriar, né? Fico feliz que pensaram na gente mais uma vez".

Morador do Parque Aliança, o padre anglicano, formado em Assistência Social, Nello Augusto, 50 anos, ficou contente em saber que o trabalho do Fundo Social de Solidariedade está a todo vapor, somando forças à assistência social da Estância. "Acompanhei durante muito tempo o trabalho dos Fundos Sociais em outras cidades do Estado. Saber que está funcionando e chegando a quem realmente precisa aqui em Ribeirão Pires me deixou muito feliz", completou após receber o donativo.