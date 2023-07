Austrália multa mulheres por selfie com cão selvagem que ataca seres humanos

21/07/2023 | 13:53



Duas mulheres da Austrália foram multadas em quase R$ 15 mil por interagir e tirar selfies com dingos, uma espécie de cachorro selvagem considerado o maior predador terrestre do país. As autoridades ambientais da Austrália repudiaram a atitude como "imprudente". Na segunda-feira, 17, na mesma região, uma mulher foi atacada por três animais da espécie e precisou ser transportada de helicóptero para o hospital.

A multa foi aplicada após uma investigação do Departamento de Meio Ambiente e Ciência do Estado de Queensland. Uma mulher de 29 anos, residente de New South Wales, e uma mulher de 25 anos, de Queensland, receberam, cada uma, uma penalidade de 2,3 mil dólares australianos (cerca de R$ 7.380).

O gerente de conformidade do Departamento de Meio Ambiente e Ciência, Mike Devery, disse que as duas mulheres foram denunciadas ao departamento depois de postar imagens e vídeos nas redes sociais. "As duas mulheres tomaram uma decisão extremamente perigosa de interagir com wongari (nome indígena dos dingos) e é por isso que foram multadas", disse Devery.

"A mulher de Queensland poderia ter sido mordida pelo wongari, que estava claramente exibindo um comportamento de teste de dominância. Não é um comportamento lúdico. Wongari são animais selvagens e precisam ser tratados como tal, e a mulher tem sorte de a situação não ter piorado", disse.

Uma delas postou uma fotografia junto de filhotes adormecidos. Devery disse que ela teve sorte "de a mãe dos filhotes não estar por perto". "Wongari são conhecidos por defender suas matilhas e seus filhotes, e é inacreditável que as pessoas coloquem em risco seu bem-estar assim."

Na segunda-feira, 17, uma mulher de 24 anos foi atacada por três ou quatro dingos enquanto fazia jogging em uma praia em Kgari, em Queensland. Duas pessoas que estavam passando no local resgataram a mulher depois que eles a perseguiram usando uma técnica de caça que usam para presas maiores, como cangurus. A vítima foi transportada de helicóptero para o hospital Hervey Bay, em estado estável, após várias mordidas em seus membros e torso.

O líder da manada que atacou a mulher foi capturado e sacrificado na quarta-feira, 19, segundo o Serviço de Parques e Vida Selvagem de Queensland. Ele foi o segundo dingo a ser sacrificado na região nas últimas semanas, por seu comportamento ameaçador. As autoridades culpam os turistas pela crescente audácia dos animais, que ignoram as regras e os alimentam ou os incentivam a se aproximar.

(com AP)