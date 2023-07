Corinthians disputa oitavas da Sul-Americana nos dias 1º e 8 de agosto; São Paulo joga 3 e 10

21/07/2023 | 13:45



A Conmebol detalhou nesta sexta-feira as datas e horários das oitavas de final da Copa Sul-Americana em duelos entre os dias 1º e 3 de agosto na ida e 8 e 10 na volta. Corinthians e Fortaleza serão os primeiros brasileiros em campo, atuando nas duas terças-feiras, Botafogo e Goiás jogarão às quartas e São Paulo, Red Bull Bragantino e América-MG fecham as rodadas, às quintas.

O Corinthians faz o primeiro jogo na Neo Química Arena, dia 1º de agosto, às 21h30, contra os argentinos do San Lorenzo. A volta, no mesmo horário, ocorre no dia 8 em Rosário. Nas mesmas datas, mas um pouco antes, a partir das 19 horas (de Brasília), o Fortaleza faz sua eliminatória contra o paraguaio Libertad, com primeiro jogo em Assunção.

O São Paulo terá a vantagem de definir em casa contra o perigoso San Lorenzo, terceiro colocado do Campeonato Argentino - o River Plate já é o campeão. Com duelos marcados para 19 horas, o empolgado time do Morumbi joga em Buenos Aires no dia 3 e no Morumbi no dia 10.

Essas datas também terão o confronto brasileiro entre Red Bull Bragantino e América-MG, mas com jogos mais tarde, às 21 horas. A ida está marcada para Belo Horizonte e a volta, ainda sem palco definido, será em São Paulo. O estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, não comporta a carga exigida pela Conmebol de 20 mil lugares e o clube deve escolher outra casa para a decisão.

Líder do Brasileirão e com 10 jogos de invencibilidade, o Botafogo atuará nos dias 2 e 9 contra o Guaraní, do Paraguai, ambos às 19 horas. Atua no Engenhão primeiro e define seu futuro na competição em Assunção.

Diferentemente dos outros confrontos dos brasileiros, com dois horários por dia, o Goiás repete o Botafogo e também atuará às 19 horas contra o Estudiantes. No dia 2 o embate está agendado para La Plata, com a volta em Goiânia, no dia 9 e com a Serrinha também sem condições de sediar o jogo por causa de sua capacidade de menos de 20 mil lugares.