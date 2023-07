Leclerc lidera e Verstappen é apenas o 11º em 2º treino livre do GP da Hungria de F-1

21/07/2023 | 13:34



Depois de um primeiro treino tumultuado e com chuva, a segunda sessão livre do GP da Hungria de Fórmula 1 contou com sol, pista limpa e praticamente nenhum contratempo. O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, foi o mais veloz, enquanto o líder do campeonato, o holandês Max Verstappen, registrou apenas o 11º melhor tempo no Circuito de Hungaroring, nos arredores de Budapeste.

Leclerc liderou a tabela com o tempo de 1min17s686, mais de segundo segundos mais rápido que George Russell, o mais veloz no primeiro treino do dia (1min38s795). A sessão de abertura do GP foi marcada por forte chuva, bandeiras vermelhas e poucos carros completando voltas rápidas.

Em contraposição, o segundo treino contou até com sol. E zero chuva, seguindo a previsão para sábado e domingo, sem precipitações. Sem "obstáculos", Leclerc usou os pneus macios, os mais velozes à disposição dos pilotos no fim de semana, e cravou o melhor tempo do dia. O espanhol Carlos Sainz Jr., seu companheiro na Ferrari, foi apenas o 10º mais veloz.

No caminho do tricampeonato mundial, Verstappen não passou do 11º tempo. E viu o companheiro de Red Bull, o mexicano Sergio Pérez, se complicar ainda mais. Foi apenas o 18º, após cometer erro bobo, rodar na pista sozinho e danificar sua asa dianteira no primeiro treino livre. O piloto está sob pressão na equipe após resultados irregulares nas últimas etapas.

Leclerc foi seguido pelo britânico Lando Norris, da McLaren, e pelo francês Pierre Gasly, da Alpine. Curiosamente, os dois mais rápidos do primeiro treino foram justamente os mais lentos da segunda sessão. Russell foi o 20º e último colocado do treino, logo atrás do australiano Oscar Piastri, da McLaren, que havia sido o segundo na sessão de abertura do fim de semana.

Os pilotos voltam para a pista no sábado, às 7h30, para o terceiro treino livre. A sessão classificatória está marcada para as 11h. No domingo, a largada será às 10 horas.

Confira o resultado do segundo treino livre na Hungria:

1º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min17s686

2º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min17s701

3º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min17s918

4º - Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), 1min17s934

5º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min18s045

6º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min18s058

7º - Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), 1min18s085

8º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min18s105

9º - Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo), 1min18s108

10º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min18s182

11º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min18s279

12º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min18s319

13º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min18s377

14º - Daniel Ricciardo (AUS/AlphaTauri), 1min18s385

15º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min18s504

16º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min18s746

17º - Logan Sargeant (EUA/Williams), 1min18s836

18º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min18s978

19º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min19s117

20º - George Russell (ING/Mercedes), 1min19s175