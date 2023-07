Amaury Jr. sai da RedeTV! após 21 anos de casa

21/07/2023 | 13:10



Se você é um grande amante de programas televisivos, em algum momento já deve ter passado pela RedeTV! e ter visto alguma entrevista, ou até mesmo algum quadro importante pelo mundo em que Amaury Jr. estava estampado ou apresentando.

Pois é, e em um comunicado enviado para a imprensa durante o começo da tarde desta sexta-feira, dia 21, aparentemente o apresentador vai ficar um pouco longe das telinhas da televisão porque acabou se desligando da RedeTV!

No comunicado, a emissora deixou claro que a saída de Amaury Jr. foi em comum acordo e que ele faz questão de enfatizar que enquanto esteve por lá sempre recebeu apoio, carinho e respeito profissional de todos.

Em seguida, o comunicado continuou mostrando que a RedeTV! entendeu sobre as novas vontades e sonhos do apresentador em tomar frente a sua produtora com seus novos projetos. Vale citar que Amaury Jr. ficou na emissora por cerca de 21 anos.