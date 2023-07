Hyundai: quais modelos são melhores na hora de revender

Da Redação

Do 33Giga



21/07/2023 | 12:55



A Mobiauto realizou pesquisa inédita com os principais modelos comercializados pela Hyundai no Brasil. Presença constante entre as cinco montadoras que mais vendem carros zero km no país, ao lado das três tradicionais (VW, Fiat e Chevrolet) e da Toyota, a sul-coreana possui um line-up completo no país, com modelos bem vendidos em vários segmentos.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

O levantamento apurou os preços dos 6 veículos seminovos (anos/modelos 2022, 2021 e 2020) mais importantes da marca no primeiro semestre deste ano, confrontando essas cifras com o mesmo período do ano passado.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

A conclusão foi inequívoca: quem comprou um integrante usado da família de compactos (HB20 e HB20 S) um ano atrás praticamente não teve perda financeira. Mesmo o HB20 X ficou abaixo da média de desvalorização, apesar de ter saído de produção.

Mas não se pode dizer o mesmo dos demais modelos. Creta, iX35 e Tucson registraram depreciações bem mais acentuadas.

“O Hyundai HB20 tem o mérito histórico de ser o único outsider entre os carros zero km mais vendidos do país. Disputar venda a venda com modelos da Volks, da Fiat e da GM, em razão do tempo que elas estão estabelecidas no país e pela numerosa rede de concessionários, não é pouca coisa”, explica o economista, consultor automotivo e CEO da Mobiauto, Sant Clair de Castro Jr.

A pesquisa realizada pela área de Dados e Estatísticas da Mobiauto confirma esse mérito do Hyundai HB20 na performance também no mercado de seminovos. O hatch, na média das versões, perdeu somente 3,34% de um ano pra cá.

Mas, melhor do que ele, foi o HB20 S (sedã), que viu suas cotações caírem somente 3,08% do de janeiro a junho de 2022 versus o mesmo período deste ano. “O HB20 S tem, hoje, a facilidade de se deparar somente com dois concorrentes diretos: Chevrolet Onix Plus e Renault Logan. Por isso ele tem, digamos, vida mais fácil que o hatch”, acrescenta Castro Jr.

Curiosamente nos SUVs, que são a grande coqueluche do mercado automotivo brasileiro, a Hyundai já não se sai tão bem.

“Observe que o HB20 X, que saiu de linha, desvalorizou 6,52%. Ele não repete a mesma performance do hatch e do sedã, mas, ainda assim, caiu menos do que os três utilitários-esportivos da marca, todos acima de 8,5% de depreciação”, destaca o consultor.

Para Sant Clair, a variação nas cotações dos SUVs da Hyundai é consequência de uma acomodação natural nesse período pós-pandemia, em que os carros zero km subiram muito de preço e puxaram as cotações dos seminovos para cima.

Essa queda estaria refletindo o “preço real” desses modelos em um período que tende a ser mais estável do mercado nacional, face ao que houve nos anos agudos de Covid-19. O Creta depreciou 8,5%, praticamente empatado com o iX35 (8,55%). E o Tucson perdeu, na média dos modelos 2022, 2021 e 2020, 11,71%. Mas o ’22, o mais novo, perdeu mais de 17%, o que assusta.

“Os SUVs da Hyundai não podem ser condenados por essa queda, que, sabemos, reside no mesmo patamar de modelos similares da concorrência. O que houve aqui, de acordo com o nosso levantamento, foi uma performance muito positiva da família HB20, e não o demérito de Creta, iX35 e Tucson”, sintetiza Castro Jr.

Veja os resultados de todos os modelos na pesquisa da Mobiauto