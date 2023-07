Olimpíada de colégio são-bernardense arrecada alimentos e produtos de higiene

Coluna Social



23/07/2023 | 07:00



Engajar o desenvolvimento de competências e habilidades, dentre elas a empatia, faz parte da Olimpíada da Juventude Piaget, promovida pelo colégio são-bernardense para alunos do 6º ano do Ensino Fundamental até o 3º do Ensino Médio. Nesta 7ª edição, o destaque foi a ação solidária.

Divididos em 12 equipes, representando países, a iniciativa traz os estudantes como protagonistas arrecadando lacres, tampinhas de garrafa, produtos de higiene, caixas de leite e mais de uma tonelada de alimento para doar ao Fundo Social de Solidariedade do município.

Fazem parte do projeto OLIJUP algumas disputas: prova da solidariedade, gincanas, caça ao tesouro, brincadeiras radicais, apresentações, Show de Talentos, montagem de stand do país, entre várias outras competições.