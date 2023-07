Desfile Reciclável em São Bernardo incentiva mundo sustentável

Coluna Social



23/07/2023 | 07:00



Sob luzes coloridas e olhares curiosos, a moda foi reinventada pela sustentabilidade na 1ª edição do Desfile Reciclável, na são-bernardense Fábrica de Cultura 4.0. A passarela foi palco para os looks únicos, confeccionados com dedicação e criatividade por jovens que deram uma segunda chance aos materiais que seriam destinados ao descarte.

A atividade organizada pela Kids Conectados buscou conscientizar sobre a preservação do meio ambiente. Aproximadamente 100 convidados presenciaram o espetáculo artístico que, em cada peça apresentada, ressignificou a relação com o desperdício.

Muitas modelos trouxeram referências às personagens, mas todas marcaram a pista com personalidade e carisma. Do lixo ao luxo, jornais, canudinhos e CDs são alguns exemplos que foram transformados para o estilo fashion.

Inspirada em contos de fadas, a influencer mirim andreense Isabella de Souza utilizou sacos plásticos para moldar o vestido rodado amarelo com a ajuda de sua mãe, Regina. “Quis me vestir assim, porque eu sou a princesa Bella. Foi muito legal e ainda ajudamos o planeta”, ressalta.

O encerramento convidou o público a refletir sobre um futuro que coloque em prática hábitos como a reutilização para termos um mundo mais ecológico.