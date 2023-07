Mulheres em Movimento de Diadema promove passeios coletivos

Explorar e encontrar beleza em diferentes paisagens é o que nos faz sentir vivos. O programa diademense Mulheres em Movimento, que atende cerca de 2 mil moradoras de Diadema, além de promover esporte com aulas de ginástica, realiza passeios coletivos para que as alunas conheçam outras cidades e fortaleçam os laços de amizade.

Por meio de divisão de gastos, a organização leva entre 50 a 100 pessoas para viajar e ter momentos memoráveis. Museus, hotéis fazenda e parques aquáticos são algumas das aventuras do grupo.

Tem, ainda, as idas a cinemas e teatros da região e tour realizados dentro de Diadema para que as integrantes conheçam os espaços públicos do município e participem de atividades oferecidas. Um desses locais é o Cine Eldorado, que faz parte do CC Eldorado, e fica no bairro de mesmo nome. O cinema público propicia exibições gratuitas de filmes.

“Nos quase 10 anos que estou no Mulheres em Movimento já perdi a conta de quantos lugares visitei. É maravilhoso. Me lembro que antes da pandemia fomos ao Beto Carrero World, em Santa Catariana, e até levei minha filha. Ela estava fazendo aniversário e dei a viagem de presente”, afirma a munícipe Cris Torres, que ainda ressalta que se não fosse pela iniciativa, não teria condições financeiras de ir para os mesmos lugares sozinha.

O próximo roteiro já está definido. As participantes vão descobrir mais sobre a Rota da Uva nas históricas adegas, vinhedos e restaurantes de Jundiaí.

Muitos passeios - No primeiro semestre deste ano o Mulheres em Movimento realizou cinco passeios fora de Diadema. As alunas conheceram os hotéis fazendas Parque D’Anape, em Jarinu, e Pintado na Brasa, na cidade de Guararema, e os parques Blue Beach Thermas Park, em Suzano, e o Clube Park Rincão, na região sul da capital paulista.