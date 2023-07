Obituário - 24 de julho de 2023

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



24/07/2023 | 07:30



SANTO ANDRÉ

Olga Faim Alcazar, 93. Natural de Ribeirão Preto (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 18, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Luiz de Mattos, 91. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no Centro de Santo André. Motorista. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

Severina Pereira de Souza, 87. Natural de Piancó (PB). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Juracy Ferreira Nunes, 87. Natural de Sanharo (PE). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Pensionista. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Hilda de Alcântara, 80. Natural de Juazeiro do Norte (CE). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Pensionista. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Adilson Viganó, 70. Natural de Santo André. Residia no Centro de Santo André. Dia 18. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Benedita Teresa Milanes, 70. Natural de Santo André. Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Feirante. Dia 18. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

José Lacerda de Sousa, 70. Natural de Bonito de Santa Fé (PB). Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rudimar Mussini, 54. Natural de Campo Grande (MS). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

Sandra Regina Teodoro Martins, 49. Natural de Santo André. Residia no Parque Oratório, em Santo André. Comerciante. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

SÃO BERNARDO

Maria Augusta Florida, 97. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 18, em São Bernardo. Cemitério Alfa Campos, em Jandira (SP).

Clarencio Bandeira de Souza, 92. Natural de Carinhanha (BA). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 18. Jardim da Colina.

Augusta de Oliveira Bodra, 90. Natural de Gavião Peixoto (SP). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 18. Memorial Phoenix.

Emiliano José da Rocha, 90. Natural de Remanso (BA). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 18. Jardim da Colina.

Maria da Natividade Morata, 90. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 18, em São Bernardo. Cemitério da Lapa, na Capital.

Luiza Mafra Ceschin, 82. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Rubens da Cruz, 76. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério de Vila Euclides.

Fernando Luiz da Cruz, 60. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Osvaldo Alcântara Filho, 58. Natural de Santo André. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Marinalva Severina de Freitas, 55. Natural de Jaboatão (PE). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 178. Jardim da Colina.

Luiz Antônio da Cruz Silva, 50. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 18. Jardim da Colina.

SÃO CAETANO

Maria Pampolin Salles, 88. Natural de Bálsamo (SP). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 18, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

Lauro Bernardo de Oliveira, 78. Natural de Taubaté (SP). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 18. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria Vicença Leal, 73. Natural de São Caetano. Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 18. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

José Carlos Aguera, 65. Natural de São Caetano. Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 18. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Cecília Dias Ruiz, 91. Natural de Campo Grande (MS). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal de Diadema.

Helena Maria Pereira, 76. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 18, em Santo André. Cemitério Municipal de Diadema.

José Nilton dos Santos, 57. Natural de Pedro Alexandre (BA). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal de Diadema.

Wladmir Gomes Bravo, 52. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 18. Jardim da Colina.

Carlos Henrique Caldeira, 47. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Eldorado. Dia 18. Cemitério Municipal de Diadema.

Carlos Eduardo Rocha de Almeida, 38. Natural de Pesqueira (PE). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 18, em Santo André. Vale da Paz.

MAUA

Regina Célia Almeida da Silva, 51. Natural de Mauá. Residia no Jardim Ipê, em Mauá. Dia 18, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.