Obituário - 23 de julho de 2023

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



23/07/2023 | 07:30



SANTO ANDRÉ

Esmeralda Gonzaga Rodrigues, 95. Natural de Salto (SP). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 17. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Antônia Conceição de Jesus Barga, 94. Natural de Ubatuba (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 17. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria Apparecida Cherubini Piconi, 90. Natural de Vargem Grande do Sul (SP). Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Acidália Mafalda Garcia, 88. Natural de Marília (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Lourdes Trevisan, 86. Natural de Lindóia (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 17. Campo das Oliveiras.

Iara Chieffe Pasqual, 85. Natural de Santo André. Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Cândido da Silva, 85. Natural de Santo Anastácio (SP). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 17. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Antônia Rosa Miranda de Jesus, 75. Natural de Campos Novos Paulista (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lázaro Moraes Carillo, 75. Natural de Águas da Prata (SP). Residia na Vila Sacadura Cabral, em santo André. Dia 17. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Raimundo Negreti Corsini, 75. Natural de Machado (MG). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Jurema de Souza, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ângela Maria Marino Faneli, 66. Natural de Santos (SP). Residia no Jardim Paraíso, em Santo André. Dia 17, em São Bernardo. Jardim da Colina.

Sérgio Roberto dos Santos Souza, 65. Natural de Santo André. Residia na Vila São Pedro, em Santo André. Dia 17. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

José Carlos Silva Mota, 61. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Pedreiro, Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Lauriane Ferreira dos Santos, 36. Natural de Jucás (CE). Residia no Jardim Rodolfo Pirani, em São Paulo, Capital. Secretária. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Augusto Pinto, 93. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 17. Cemitério Vila Euclides.

Alice Caraça dos Anjos, 92. Natural de Santa Adélia (SP). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 17. Jardim da Colina.

Maria Alda Alves Mendonça, 92. Natural de Curvelo (MG). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 17. Jardim da Colina.

Odette de Souza dos Santos, 92. Natural de Araraquara (SP). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério do Baeta.

Rodolfo Lucherini, 91. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Rio Grande, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Nazaré Santos, 89. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia no bairro Satélite, em Santa Barbara d’Oeste (SP). Dia 17, em São Bernardo.

Natália Vieira Corocher, 85. Natural de Quatá (SP). Residia no bairro Casa Branca, em Suzano (SP). Dia 17, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Maria Verteri dos Santos, 80. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

Darci Adão, 79. Natural de Vera Cruz (SP). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

Pedro Lima da Silva, 78. Natural de Itororó (BA). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 17. Jardim da Colina.

Adélia Margarida Costa, 76. Natural de São Bernardo. Residia na Chácara Sergipe, em São Bernardo. Dia 17, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

Aparecida de Oliveira Marques, 68. Natural de Garça (SP). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 17. Jardim da Colina.

Ademir Machado de Barros, 65. Natural de Santo André. Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 17, em Santo André. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Conceição dos Santos Pereira, 65. Natural de Santa Maria do Suaçuí (MG). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

Ivone Pereira da Silva, 60. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 17. Jardim da Colina.

Palmerinda Paes Lino, 60. Natural de Campo Alegre de Lourdes (BA). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério Municipal de Campo Alegre de Lourdes.

SÃO CAETANO

Vladimir Marani, 83. Natural de São Caetano. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 17, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Nair Cândida de Oliveira, 84. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.

Rosalino Gama da Silva, 75. Natural de Dario Meira (BA). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 17, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Diadema.

José Divino dos Santos, 64. Natural de Iturana (MG). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Mamoru Kotsubo, 88. Natural de Promissão (SP). Residia no Jardim São Francisco, em Mauá. Dia 17, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Osmar Dias de Oliveira, 76. Natural de Barretos (SP). Residia no Jardim Anchieta, em Mauá. Dia 17, em Santo André. Vale dos Pinheirais.Margareth Roveri Garcia, 60. Natural de São Caetano. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 17, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

RIO GRANDE DA SERRA

Claudeir Gomes Afonso, 71. Natural de Cláudio (ES). Residia na Vila Conde, em Rio Grande da Serra. Dia 17, em Diadema. Cemitério São Sebastião.