Vitão emite nota nas redes sociais falando sobre exame de DNA da suposta filha

21/07/2023 | 11:11



Como você vem acompanhando, a vida de Vitão acabou virando de cabeça para baixo depois do anúncio de que ele vai ser pai. E recentemente o cantor fez questão de usar as suas redes sociais para fazer um enorme manifesto em conjunto com o outro suposto pai de seu filho com Suelen Gervásio.

Vale citar que durante a manhã da última quinta-feira, dia 20, a modelo foi até as redes sociais fazer uma live onde acusou Vitão pelo estresse que passou desde que ele divulgou publicamente e a gravidez de Suelen.

Vou culpar o Vitão, sim, por cada estresse que passei na gravidez. Foi horrível para mim [quando ele fez o anúncio da gravidez]. A pressão foi a 17, parei no hospital duas vezes para tomar remédio na veia quando ele disse que era o pai. Pai de m***a.

Por outro lado, Vitão e Matuto - os supostos e possíveis pais, falaram abertamente que vão realizar o exame de DNA assim que a criança nascer.

No Brasil a ausência do nome do pai em certidões de nascimento é um problema imenso e precisamos levar o problema do abandono paterno a sério. Toda criança tem o direito de ter o nome do pai em seu registro, ter o pai participando do seu sustento, ser amada e principalmente ser cuidada pelo pai. Toda mãe tem direito que o pai assuma seu dever de cuidado para que ela não seja sobrecarregada. Ser homem é assumir responsabilidade. Por isso, nós, Vinícius e Victor contratamos uma equipe multidisciplinar para que Nina tenha todos os seus direitos garantidos. Contratamos o Dr. Paulo Andreotti como advogado para ajuizar a ação conjunta de reconhecimento de paternidade de Nina, logo, ao nascer, respeitando que a mãe se recusou a fazer o exame antes do nascimento de Nina. Nós dois estamos tomando uma decisão que todo homem deveria tomar: se sabe que pode ser pai de uma criança, ele já deveria pedir logo o exame de DNA desde antes do nascimento ou no nascimento, e não esperar a mãe pedir. Qualquer um de nós que for pai biológico de Nina, assumirá todos os cuidados paternos dela. Qualquer uma de nossas família também receberá Nina com amor e orgulho. Nossa equipe e nosso advogado sempre estiveram e continuarão abertos ao diálogo com a advogada da Suelen, e com ela própria para que este seja nosso primeiro e último comunicado público conjunto sobre o nascimento de Nina, preservando-a.