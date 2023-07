Em meio a rumores de término com Meghan Markle, Príncipe Harry teria pedido a Príncipe William para voltar à família real

21/07/2023 | 11:11



Chutou o balde e agora está voltando para buscar? Parece que é exatamente isso que o Príncipe Harry decidiu fazer depois de começar a enfrentar rumores sobre o fim de seu casamento com Meghan Markle. Caso você não se lembre, em 2020, o casal renunciou seus cargos na família real, mas parece que o ruivo se arrependeu da decisão.

Segundo informações do jornal escocês The Daily Record, Harry estaria assustado com a falta de perspectivas de carreira nos Estados Unidos e por isso, se arrepende de ter deixado o Reino Unido. O veículo ainda revela que o caçula de Princesa Diana estaria se esforçando para definir trégua com seu irmão mais velho, Príncipe William.

- O Harry está começando a cogitar se eles fizeram a escolha errada ao deixar a Inglaterra. Ele inclusive sugeriu à Meghan que eles retornem para Londres e para a família real. O Harry admitiu para ela que ligou para o William pedindo uma trégua e informando que ele e ela estão dispostos a voltar para Londres para servir ao Rei Charles, revelou uma fonte próxima ao príncipe.

O telefonema teria deixado todos os envolvidos chocados, já que Meghan não teria sido consultada pelo marido antes dele entrar em contato com o irmão. Mas, apesar de não esperar pelo pedido de Harry, William teria dito que pensaria a respeito da proposta.