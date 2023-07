Morre Tony Bennett, ícone da música norte-americana, aos 96 anos de idade

21/07/2023 | 11:10



O ano de 2023 está trazendo diversas notícias tristes para alguns fãs. Nesta sexta-feira, dia 21, foi confirmado pela assessoria de imprensa de Tony Bennett que o cantor morreu aos 96 anos de idade.

A informação foi enviada com exclusividade ao portal de notícias Associated Press, mas não foi revelada a causa de morte do ícone do jazz norte-americano.

Vale lembrar que em 2016, o cantor revelou que estava lutando contra o Alzheimer. Tony Bennett se consagrou como um dos nomes mais fortes da música romântica e é conhecido por canções como I Left My Heart In San Francisco.

Ao longo de sua carreira, o artista lançou mais de 70 álbuns e ganhou cerca de 19 prêmios Grammy. O cantor completaria 97 anos de idade no dia 3 de agosto.