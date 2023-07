Charge - 21 de julho de 2023

Seri



Três dias depois de o Diário noticiar o atraso de algumas obras do governo do Estado no Grande ABC, a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística estadual, Natália Resende, esteve nas obras do Piscinão Jaboticabal na manhã de ontem. A chefe da Pasta vistoriou o andamento das intervenções, que estão atrasadas devido as desapropriações dos terrenos que compreendiam o local, e cobrou celeridade nas intervenções.